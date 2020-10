I numeri sono dalla sua parte, ma Favre è in bilico: Rose e Nagelsmann per la successione

Con una media di 2,15 punti conquistati a partita, Lucien Favre è l'allenatore del Borussia Dortmund che ha ottenuto i risultati migliori. Tuttavia, sul suo curriculum pesa l'assenza di successi, anche a causa della straordinaria stagione disputata dal Bayern Monaco, un vero e proprio cannibale in Germania e in Europa. Il tecnico svizzero, tra l'altro, non sembra nemmeno godere di grande stima e fiducia da parte della dirigenza giallonera e al momento sembra essere improbabile che prolunghi il suo contratto, in scadenza a giugno. Certo, molto dipenderà dai risultati e dalle vittorie che riuscirà ad ottenere, ma il club sta già valutando i possibili sostituti. Secondo la Bild sono tre i nomi in ballo: Marco Rose, Julian Nagelsmann e Jesse Marsch.

A penalizzare Favre sarebbe un gioco ritenuto troppo "statico", soprattutto nelle gare in trasferta e con avversari che giocano bassi e in contropiede. Un problema che il Borussia Dortmund ha patito spesso negli ultimi mesi: la squadra si muove poco, con e senza palla, consentendo agli avversari di chiudersi e contrastare efficacemente tutti gli attacchi. Dai piani alti chiedono intensità, pressing, profondità, velocità e cambi di gioco. Tutte caratteristiche ben visibili nelle squadre allenate dai tre allenatori sopracitati.