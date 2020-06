On the Kop of the World: come le testate inglesi celebrano il Liverpool campione

© foto di Gaetano Mocciaro

Ieri alle 23:40

Di seguito le aperture online delle maggiori testate inglesi che celebrano il titolo del Liverpool, arrivato dopo 30 lunghissimi anni d'attesa: dal Sun alla BBC, tutti i titoli sono per i reds, macinatori di record e capaci di laurearsi campioni d'Inghilterra addirittura con 7 giornate d'anticipo.

