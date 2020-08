Pepito Rossi torna al gol in MLS. L'ultima rete risaliva al 2018 con la maglia del Genoa

Serata importante per Giuseppe Rossi in MLS. L'attaccante, dopo i tanti infortuni che ne hanno limitato la carriera, è tornato al gol dopo una lunga assenza realizzando la sua prima rete nel campionato nordamericano con la maglia del Real Salt Lake in un pirotecnico 4-4 in casa di Portland Timbers. L'ultima rete in carriera di Pepito risaliva a due anni fa, nel 2018 in Serie A, con la maglia del Genoa proprio contro la Fiorentina, una delle sue ex squadre.