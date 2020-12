I portieri più utilizzati in Premier League nel 2020: Kasper Schmeichel in vetta, nessun big sul podio

vedi letture

Classifica del CIES in merito ai portieri più utilizzati in Premier League in questo 2020. Al primo posto c'è il figlio d'arte Kasper Schmeichel, seguono McCarthy e Guaita. Nel caso della Premier, a differenza degli altri campionati, il dato non è comunque ancora definitivo visto che in Premier durante le feste si continuerà a giocare. Ecco la top 10.

Portieri più utilizzati in Premier League nel 2020

Kasper Schmeichel (Leicester City) 2880 minuti

Alex McCarthy (Southampton) 2880 minuti

Vicente Guaita (Crystal Palace) 2790 minuti

Aaron Ramsdale (Sheffield United) 2790 minuti

Rui Patricio (Wolverhampton) 2790 minuti

Jordan Pickford (Everton) 2700 minuti

Ederson (Manchester City) 2700 minuti

Lukasz Fabianski (West Ham) 2625 minuti

Alisson (Liverpool) 2610 minuti

MAthew Ryan (Brighton & Hove) 2610 minuti