Premier al via - Bournemouth, crollo verticale da novembre. Fraser non rinnova e saluta

Un campionato nato sotto i migliori auspici, col punto più alto toccato il 2 novembre col successo del Manchester United. Era l'11° turno e le cherries si trovavano in zona Europa League. Nessuno si immaginava che da lì sarebbe iniziata una discesa in picchiata, quasi senza frenare. Le restanti 28 partite hanno portato 13 sconfitte, facendo precipitare la squadra in zona retrocessione. E in questo finale di campionato Eddie Howe si ritroverà senza la sua ala Ryan Fraser, in scadenza di contratto, che ha deciso di non voler estendere nemmeno per poter finire il campionato. Dietro di lui ci sono le big d'Inghilterra, il presente dice che il Bournemouth è lasciato nei guai. Che potesse essere una stagione complicata era preventivabile, Howe punterà tutto su Wilson e King, le due stelle dell'attacco. Il calendario, che vedrà la squadra affrontare in sequenza Manchester United, Tottenham, Leicester e Manchester City fa paura.

Posizione: 18°

Punti: 27

Miglior marcatore: Callum Wilson (8)

Miglior assist-man: Fraser (4)

Calciatore con più presenze: Callum Wilson, Fraser, Ramsdale (28)

Prossimi impegni:

Crystal Palace (C)

Wolverhampton (T)

Newcastle (C)

Manchester United (T)

Tottenham (C)

Leicester (C)

Manchester City (T)

Southampton (C)

Everton (T)