Premier al via - Norwich: "poveri", quasi retrocessi, ma belli

Nessuno si era fatto illusioni a Norwich tornato in Premier League dopo tre anni di purgatorio. Daniel Farke è un buon allenatore ma i "canarini" erano tra i meno attrezzati per la permanenza nel campionato più ricco al mondo. Puntando sul motto "squadra che vince non si cambia" sono stati spesi poco più di 4 milioni. Teemu Pukki, capocannoniere di Championship lo scorso anno con 29 reti ha retto l'impatto anche in Premier League presentandosi alla prima in casa con una tripletta. C'è stato modo di togliersi delle soddisfazioni, come il successo contro il Manchester City per 3-2 alla quinta giornata, il successo sul campo dell'Everton o quello in casa contro il Leicester. Una squadra che non ha snaturato il modo di giocare, consapevole di retrocedere con molta probabilità a facendolo a testa alta.

Posizione: 20°

Punti: 21

Miglior marcatore: Pukki (11)

Miglior assist-man: Buendia (7)

Calciatore con più presenze: Cantwell (29)

Prossimi impegni:

Southampton (C)

Everton (C)

Arsenal (T)

Brighton (C)

Watford (T)

West Ham (C)

Chelsea (T)

Burnley (C)

Manchester City (T)