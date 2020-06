Premier al via - Watford, il 3-0 al Liverpool nota lieta in una stagione da incubo

vedi letture

Per come era iniziata la stagione, è già tanto che il Watford si ritrovi a battagliare per non retrocedere. Un inizio scioccante per gli Hornets, incapaci di vincere nelle prime 11 partite con il punto più basso toccato dallo 0-8 contro il Manchester City alla sesta giornata. Javi Gracia era già stato esonerato, risparmiandosi l'umiliazione. L'aveva già subita dai citizens in finale di FA Cup. Nonostante la squadra l'anno socrso arrivò a giocarsi la finale a Wembley, ciò non è bastato a dare fiducia al tecnico, esonerato dopo appena 4 giornate. Quique Sanchez Flores, al ritorno dopo 3 anni, è durato poco di più senza cambiare l'inerzia. L'avvento di Nigel Pearson ha cambiato le cose, con la squadra che ha incominciato a fare risultare sotto il periodo natalizio. Prima dello stop altra flessione inframezzata da una vittoria di prestigio: il 3-0 al Liverpool. Certo, dopo aver sfiorato l'Europa League un anno fa gli obiettivi erano diversi.



Posizione: 17°

Punti: 27

Miglior marcatore: Deeney (6)

Miglior assist-man: Deulofeu (5)

Calciatore con più presenze: Foster (29)

Prossimi impegni:

Leicester (C)

Burnley (T)

Southampton (C)

Chelsea (T)

Norwich (C)

Newcastle (C)

West Ham (T)

Manchester City (C)

Arsenal (T)