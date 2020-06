Ramos 2022: il Real pronto a rinnovare col capitano. Ma il futuro è da Beckham

vedi letture

Il Real Madrid è pronto a prolungare quella che sembra una neverending story, ovvero quella tra Sergio Ramos e il club Blanco. La società, spiega AS, metterà sul tavolo dell'offerta un anno in più: 2022 come nuova scadenza, l'anno del Mondiale. L'idea di Ramos è quella di battere il record di Raul con 741 partite ma il difensore è ben distante, ancora, a 640. E allora? In testa del giocatore non si ci sarebbe il ritiro, anche dopo il Mundial qatariota. Nel futuro dell'ex giocatore del Siviglia, semmai, potrebbe esserci la MLS.

Sognando Beckham Potrebbe infatti raggiungere a Miami il suo amico, ed ex compagno, David Beckham, ora presidente della squadra statunitense. A Ramos piacerebbe molto una stagione in Florida, come simbolo del soccer. Ma è un discorso del futuro, per ora in testa ha solo altri trofei col Madrid. E un rinnovo che sembra dietro l'angolo.