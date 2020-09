I rigori falliti da Griezmann? Deschamps glissa: "Quelli importanti li ha segnati"

Nel corso della conferenza stampa in vista del match contro la Croazia, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps si è soffermato sui rigori falliti da Griezmann: "I rigori importanti con noi li ha realizzati. E non c'è dubbio che i prossimi rigori importanti, li realizzerà. Giocherà? Io non ho dubbi. Non ha giocato la sua partita migliore con noi, e lo sa. Ma domani può giocare. Dopo, abbiamo parlato e sa cosa pensi sia meglio per la squadra e per lui".