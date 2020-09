Rivedi le verità di Messi: "Non farei mai causa al Barcellona, il club che amo"

vedi letture

"Rimarrò perché il presidente mi ha detto che l'unico modo per andare via è pagare la clausola da 700 milioni". Lionel Messi, nell'intervista a Goal in cui ha comunicato la decisione di rimanere al Barcellona, entra anche nel dettaglio del duro confronto con Bartomeu: "Non c'era altro modo che andare a giudizio. E non sarei mai andato a processo contro il Barça, perché è il club che amo, che mi ha dato tutto in carriera. È la squadra della mia vita, mi ha dato tutto e le ho dato tutto, non mi è mai passato dalla testa di andare a giudizio contro il Barcellona".