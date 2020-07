Sport mette pressione al Barcellona in vista del Villarreal: "L'ultima opportunità"

Il Barcellona non può più sbagliare se vuole mantenere ancora le sue speranze di vincere il titolo in Liga. Oggi, sul campo del Villarreal, "L'ultima opportunità", come scrive Sport in apertura. La prima pagina del quotidiano catalano è dedicato al momento dei blaugrana.