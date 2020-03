Sport sul Barcellona: "Assalto alla leadership"

"Assalto alla leadership". Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Sport. Continua il testa a testa fra Barcellona e Real Madrid con i catalani che hanno superato 1-0 la Real Sociedad ieri e sorpassato i blancos in classifica. La squadra di Zidane scenderà in campo questa sera a Siviglia contro il Betis per il contro-sorpasso.