Star sicuro: Pogba non è un obiettivo del Real Madrid. Già arrivato il no a Raiola

vedi letture

Il nome di Paul Pogba, in ambito calciomercato, è di quelli pesanti, uno di quei trasferimenti possibilmente a tre cifre, in quanto a milioni di euro mossi. Secondo quanto riferito dall'edizione domenicale del Daily Star, però, tra le squadre pronte a sferrare un assalto sul centrocampista francese non c'è il Real Madrid: il quotidiano d'Oltremanica infatti spiega come la dirigenza dei blancos lo abbia già reso chiaro al suo procuratore, Mino Raiola.