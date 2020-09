Telegraph - Tottenham, Alli non convocato per il match di Carabao Cup contro il Chelsea

Sembra essere sempre più lontano da Londra il futuro di Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham è da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain che lo vorrebbe mettere a disposizione di Thomas Tuchel entro la fine del mercato. C'è un indizio che ci porta in questa direzione. Come riporta l'edizione odierna del Telegraph, il giocatore non rientra nei convocati di José Mourinho per il match di Carabao Cup contro il Chelsea di questa sera.