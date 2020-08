The Telegraph sulla finale di Champions: "Bayern-PSG per la supremazia europea"

Si chiuderà stasera la Champions League e con essa la stagione 2019/2020, così il The Telegraph, quotidiano inglese, titola oggi: "Bayern e PSG per la supremazia europea". Sarà un affare franco-tedesco quest'anno la Champions League, con le squadre inglesi rimaste a bocca asciutta. Spazio anche per la situazione di Harry Maguire, arrestato e poi rilasciato nelle notti scorse dalla polizia greca, sull'isola dove si trovava in vacanza. In programma un incontro con il CT inglese Southgate, in vista delle prossime convocazioni, dalle quali Maguire potrebbe essere escluso.