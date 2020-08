I tifosi del Barça hanno scelto. Il primo a dover lasciare il Camp Nou dovrà essere Suarez

Il Mundo Deportivo, quotidiano catalano da sempre attento alle vicende del Barcellona, ha proposto nelle ultime ore un sondaggio ai propri lettori attraverso il proprio sito internet in merito a quale dovesse essere la cessione prioritaria per dare il via al profondo rinnovamento paventato dalla dirigenza blaugrana dopo l'umiliazione subita in Champions League contro il Bayern Monaco. Su oltre 15 voti espressi nel sondaggio a spiccare come ipotesi favorita dal popolo catalano è quella che vuole l'addio di Luis Suarez con oltre il 32% delle preferenze, seguito a ruota da quello di Samuel Umtiti con il 30% e più staccato quello di Sergio Busquest con poco meno del 19%.