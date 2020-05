I tifosi del City non vedranno più David Silva in azione dal vivo. Confermato l'addio estivo

David Silva è pronto a terminare la sua ultima stagione col Manchester City. Contratto in scadenza a giugno, il giocatore, spiega il Times, non creerà problemi alla società inglese e prolungherà per il tempo necessario per terminare tutte le competizioni in stagione. Poi l'addio: i tifosi dei Citizens non lo vedranno più in azione con questa maglia, in estate andrà via in regime di svincolo. Per il trentaquattrenne, attuale capitano della formazione di Pep Guardiola, ci sono Valencia e Inter Miami.