vedi letture

I tifosi del City scatenati: striscioni "UEFA Mafia" e cori contro la squalifica

"UEFA Mafia". E poi via discorrendo, i tifosi del Manchester City non hanno mancato di esibire durissimi striscioni in occasione della gara di stasera vinta per 2-0 contro il West Ham. "Ci vediamo in tribunale", hanno cantato i sostenitori dei Citizens. La UEFA ha squalificato dalla Champions gli inglesi per due stagioni per violazioni su licenze e sponsorship.