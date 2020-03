I tifosi vogliono dargli il cinque, Klopp si infuria: "Tenete le mani lontani, maledetti idioti"

"Puts your hands away you fucking idiots". Letteralmente: "Allontanate le vostre mani maledetti idioti". Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha già dimostrato di prendere molto sul serio la minaccia legata alla diffusione del contagio da coronavirus. E le parole qui sopra sono quelle rivolte ai tifosi del Liverpool, che ieri si sporgevano, all'ingresso delle squadre prima della sfida poi persa contro l'Atlético Madrid, per battere il cinque al tecnico tedesco dei Reds e ai suoi giocatori. Il tutto, nonostante il club di Anfield avesse esplicitamente spiegato che qualsiasi contatto fisico sarebbe stato da evitare.