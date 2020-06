TMW risponde: Jurgen Klopp è il miglior allenatore al mondo?

Marco Conterio I risultati non mentono: il miglior allenatore al mondo è Jurgen Klopp. I risultati conquistati negli ultimi anni, però, dicono che sul tetto del globo c'è Pep Guardiola. L'una non esclude l'altra, perché il calcio dipende dai successi ma le corone aleatorie spesso hanno la possibilità di considerare fattori più ampi. Guardiola ha vinto ovunque ed è riuscito a creare anche dei cicli vincenti, in Spagna, Germania, Inghilterra. Klopp ha vinto l'ultima Champions e ha riportato la Premier nella bacheca dei Reds dopo trent'anni. E' una questione di gusti, tra il tiki-taka esasperato dello spagnolo e l'intensità estrema del tedesco. Sono entrambi dei vincenti, senza dubbio. Il presente dice Klopp. La storia e la continuità in ogni latitudine, invece, Guardiola. Vado sul secondo. Ma per meno di un centimetro. PEP GUARDIOLA

Simone Bernabei E pensare che c'era chi lo descriveva come un non vincente. Tante, troppe le finali perse nel corso della sua carriera. Soprattutto in Germania, ma come dimenticare il fracasso del suo primo Liverpool nella finale di Europa League 2015/2016 al St. Jakob Park contro il Siviglia? Niente di più falso, Jurgen Klopp aveva solo bisogno di tempo. Di capire modi e gestione dei dettagli, se è vero come si dice (ovviamente sì) che certe partite vengono decise dalle piccole sfaccettature ai più invisibili. Il Klopp di Dortmund e del primo Liverpool non era ancora allenatore fatto e finito, quantomeno non lo era per quel tipo di palcoscenico. Ma a Liverpool c'è cultura del lavoro e tanto tanto talento. Il tedesco ha saputo armonizzarlo, inquadrarlo e dargli regolarità di espressione grazie alla sua intensità, al suo gioco verticale, all'attenzione ai dettagli (oggi sì) e alla grinta che sa trasmettere in ogni conferenza stampa. Un dettaglio: nei prepartita Klopp osserva il riscaldamento degli avversari e non dei suoi. Questo particolare, già da un paio d'anni, mi aveva fatto capire qualcosa. E l'ago della bilancia oggi indubbiamente indica il Normal One di Liverpool piuttosto che Pep Guardiola. JURGEN KLOPP

Andrea Losapio Bisogna contestualizzare il momento, le armi a disposizioni, quello che ha fatto nella sua carriera, come gioca la propria squadra. Basta vincere per essere considerati i migliori? Oppure serve rivoluzionare il gioco? Oppure credere talmente in se stesso da creare un ciclo in due nazioni diverse, calcisticamente e linguisticamente? Zinedine Zidane è stato il miglior gestore di sempre, non è mai uscito da una fase finale di Champions League, le ha vinte tutte. Josep Guardiola con il suo tiki taka è stato un dominatore, segnando il triennio 2009-2012, vincendo poi con Bayern Monaco e Manchester City, fallendo però gli appuntamenti più importanti. Jurgen Klopp ha preso il Borussia da un anonimo sesto posto, ha vinto il Meisterschale ed è arrivato alla finale di Champions. Il Liverpool era a pezzi e si è portato a casa la Coppa più importante, questa sera la Premier League. Cosa fare di più? Il calcio supersonico di Klopp ha migliorato tanti giocatori, ne ha rovinati altri nel suo prosieguo, stile Gotze. È dura dire chi sia il migliore, si può scegliere la filosofia: c'è chi gioca con i più forti, chi tenta di batterli, giocando al meglio e con le proprie armi. Giudizio assolutamente soggettivo e temporaneo, perché Guardiola nel decennio è certamente il migliore. JURGEN KLOPP

Ivan Cardia Quello giusto per il contesto in cui si trova. È un modo di dribblare la domanda, ma fino a un certo punto: sarebbe facile dire Klopp, che però non ha mai allenato una squadra “condannata” a vincere. Il discorso inverso vale per Zidane, che ha vinto tantissimo partendo dall’insieme di calciatori più forte. Non è detto che a parti inverse sarebbe andata comunque bene. Klopp fa la differenza esaltando giocatori che non sembravano campioni, Zidane gestendo anche gli umori complicati dei fuoriclasse. Nessuno dei due risultati è scontato. E poi è anche questione di filosofia: se l’obiettivo è dare un’impronta di gioco corale, nessuno meglio di Guardiola. ZINEDINE ZIDANE