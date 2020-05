Torna la Bundes! F. Dusseldorf, Ayhan: "Strano arrivare allo stadio con le mascherine"

vedi letture

Kaan Ayhan, capitano del Fortuna Dusseldorf, dopo il pareggio interno con il Paderborn ha parlato a Sky Sport delle sue sensazioni dopo la prima partita del calcio ai tempi del Coronavirus: "Arrivare con le mascherine allo stadio è stato strano. Non so se ci abitueremo a queste cose in 2-3 settimane, tuttavia quando vai in campo cambia poco. Da quando l'arbitro fischia, pensi solo alla partita e a fare bene in quei 90 minuti".