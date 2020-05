Torna la Bundes! L'esultanza al gol ai tempi del Coronavirus: il Friburgo festeggia col gomito

vedi letture

Tra le regole della Bundesliga c'è anche il divieto di abbracciarsi dopo i gol. E allora come esultare? A distanza? L'idea trovata dal Friburgo, in vantaggio sul campo del Lipsia grazie alla rete di Manuel Gulde, è semplice e ben presto è diventata virale. Per festeggiare la rete realizzata al 34', i calciatori di Streich si sono avvicinati e toccati il gomito, nel gesto divenuto ormai routine vedere in segno di saluto per strada ai tempi del Coronavirus.