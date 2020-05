Torna la Bundes! Matthaus: "Bayern favorito, ma sarà una lotta fino alla fine"

“Vedo il Bayern favorito”. Ospite in studio di Sky Sport Germania, Lothar Matthaus analizza la ripartenza della Bundesliga: “Mi piace Flick, ha uno stile comunicativo aggressivo, molto diverso da quello di Kovac. Ora tutti i giocatori si sentono importanti e per questo credo che il Bayern Monaco sia favorito. Però attenzione a Dortmund e Lipsia, tra l’altro i gialloneri giocheranno contro entrambe le rivali dirette da qui alla fine. In generale, penso che tutta la Bundesliga sarà divertente, non solo la lotta per il titolo: la classifica è molto incerta in tutte le posizioni”.