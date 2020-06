Torna la Premier - 92 partite ancora da giocare: il programma e la classifica

vedi letture

Torna la Premier League, 92 partite da disputare, un vero e proprio tour de force per completare 9 turni di campionato, più due recuperi. Il massimo campionato inglese riparte oggi i recuperi Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal. Liverpool che fa una corsa a parte in attesa di tornare ad essere dopo 30 anni campione d'Inghilterra. Per il resto tutto è ancora incerto, con una bagarre per l'Europa e una lotta salvezza sul filo dell'equilibrio. Di seguito il programma e la classifica:

Recuperi 28° turno

Aston Villa-Sheffield United (17 giugno)

Manchester City-Arsenal (17 giugno)

30° turno

Watford-Leicester City (20 giugno)

Bournemouth-Crystal Palace (20 giugno)

Brighton-Arsenal (20 giugno)

Manchester City-Burnley (22 giugno)

Newcastle-Sheffield United (21 giugno)

Norwich City-Southampton (19 giugno)

Aston Villa-Chelsea (21 giugno)

West Ham-Wolverhampton (20 giugno)

Tottenham-Manchester United (19 giugno)

Everton-Liverpool (21 giugno)

31° turno

Tottenham-West Ham (23 giugno)

Chelsea-Manchester City (25 giugno)

Burnley-Watford (25 giugno)

Manchester United-Sheffield United (24 giugno)

Newcastle-Aston Villa (24 giugno)

Norwich City-Everton (24 giugno)

Wolverhampton-Bournemouth (24 giugno)

Liverpool-Crystal Palace (24 giugno)

Leicester City-Brighton (23 giugno)

Southampton-Arsenal (25 giugno)

32° turno

Aston Villa-Wolverhampton (27 giugno)

Arsenal-Norwich City (1° luglio)

Bournemouth-Newcastle (1° luglio)

Brighton-Manchester United (30 giugno)

Crystal Palace-Burnley (29 giugno)

Watford-Southampton (28 giugno)

Sheffield United-Tottenham (2 luglio)

West Ham-Chelsea (1° luglio)

Manchester City-Liverpool (2 luglio)

Everton-Leicester City (1° luglio)

33° turno (4 luglio)

Newcastle-West Ham

Manchester United-Bournemouth

Burnley-Sheffield United

Leicester City-Crystal Palace

Norwich City-Brighton

Southampton-Manchester City

Tottenham-Everton

Chelsea-Watford

Liverpool-Aston Villa

Wolverhampton-Arsenal

34° turno (8 luglio)

Crystal Palace-Chelsea

Bournemouth-Tottenham

Everton-Southampton

Manchester City-Newcastle

Watford-Norwich City

West Ham-Burnley

Arsenal-Leicester City

Sheffield United-Wolverhampton

Aston Villa-Manchester United

Brighton-Liverpool

35° turno (11 luglio)

Liverpool-Burnley

Bournemouth-Leicester City

Manchester United-Southampton

Norwich City-West Ham

Watford-Newcastle

Wolverhampton-Everton

Brighton-Manchester City

Sheffield United-Chelsea

Tottenham-Arsenal

Aston Villa-Crystal Palace

36° turno (15 luglio)

Arsenal-Liverpool

Burnley-Wolverhampton

Chelsea-Norwich City

Crystal Palace-Manchester United

Everton-Aston Villa

Leicester City-Sheffield United

Manchester City-Bournemouth

Newcastle-Tottenham

Southampton-Brighton

West Ham-Watford

37° turno (18 luglio)

Aston Villa-Arsenal

Bournemouth-Southampton

Brighton-Newcastle

Liverpool-Chelsea

Manchester United-West Ham

Norwich City-Burnley

Sheffield United-Everton

Tottenham-Leicester City

Watford-Manchester City

Wolverhampton-Crystal Palace

38° turno (26 luglio)

Arsenal-Watford

Burnley-Brighton

Chelsea-Wolverhampton

Crystal Palace-Tottenham

Everton-Bournemouth

Leicester City-Manchester United

Manchester City-Norwich City

Newcastle-Liverpool

Southampton-Sheffield United

West Ham-Aston Villa

Classifica

Liverpool 82

Manchester City 57*

Leicester 53

Chelsea 48

Manchester United 45

Wolverhampton 43

Sheffield United 43*

Tottenham 41

Arsenal 40*

Burnley 39

Crystal Palace 39

Everton 37

Newcastle 35

Southampton 34

Brighton 29

West Ham 27

Watford 27

Bournemouth 27

Aston Villa 25*

Norwich 21

*una partita in meno