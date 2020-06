Torna la Premier - Arsenal, Arteta ha ridato fiducia. Il calendario però è difficile

Una stagione fin qui fallimentare per l'Arsenal, con l'Europa League salutata per mano dell'Olympiacos e una qualificazione alle coppe tramite campionato appesa a un filo. La Champions è di fatto compromessa, nonostante una partita da recuperare. Ma il calendario vede i Gunners opposti in queste ultime 10 partite a Manchester City, Leicester, Tottenham e Liverpool. La pausa, beffarda, è arrivata quando la squadra stava riprendendo fiducia: tre vittorie consecutive, otto gare di fila senza sconfitte. Mikel Arteta stava iniziando a raccogliere quanto seminato. Le impressioni sul giovane tecnico spagnolo sono positive, tanto da godere della fiducia di club e spogliatoio, che al contrario non amava particolarmente Unai Emery. Nelle ultime partite si stava finalmente mettendo in mostra Pépé, l'acquisto più caro della scorsa estate che ha sofferto nei primi mesi l'adattamento in una nuova realtà. I londinesi hanno ormai poco da perdere in questo finale di stagione, dove c'è ancora la ciambella di salvataggio della FA Cup.

Posizione: 9°

Punti: 40

Miglior marcatore: Aubameyang (17)

Miglior assist-man: Pépé (6)

Calciatore con più presenze: Leno (28)

Prossimi impegni:

Manchester City (T)

Brighton (T)

Southampton (T)

Norwich (C)

Wolverhampton (T)

Leicester (C)

Tottenham (T)

Liverpool (C)

Aston Villa (T)

Watford (C)