Torna la Premier - Brighton, tanto rumore in Lega e pochi risultati in campo

Stagione si sofferenza, quella del Brighton. Col club che si è distinto nelle ultime settimane soprattutto per le sue battaglie contro le proposte del "Project Restart" della Premier League. Capofila dei club ribelli all'eventualità di giocare le restanti partite in campo neutro, il Brighton ha anche espresso il suo parere, negativo, nei confronti delle cinque sostituzioni. Segnale anche questo che la paura di retrocedere è tanta. Il 2020, coronavirus a parte, era già pessimo di suo tanto che la squadra è stata incapace di vincere una sola partita, vedendo così assottigliarsi il suo vantaggio sulla zona rossa. E il calendario è tutt'altro che semplice: Arsenal, Leicester e Manchester United di fila. E poi Liverpool e Manchester City. Mancano i giocatori che possono fare la differenza: Trossard, 20 milioni, ha faticato ad adattarsi e gli 8 gol segnati da Maupay sono pochi in proporzione ai 22 milioni spesi in estate per strapparlo al Brentford.

Posizione: 15°

Punti: 29

Miglior marcatore: Maupay (8)

Miglior assist-man: Gross (4)

Calciatore con più presenze: Ryan (29)

Prossimi impegni:

Arsenal (C)

Leicester (T)

Manchester United (C)

Norwich (T)

Liverpool (C)

Manchester City (C)

Southampton (T)

Newcastle (C)

Burnley (T)