Torna la Premier - Burnley, nella terra di mezzo fra discese ardite e risalite

Le discese ardite e le risalite. In poche parole così si può descrivere la stagione del Burnley, che ha conosciuto diversi sali-scendi. L'11 gennaio la squadra di Sean Dyche aveva incassato la quarta sconfitta consecutiva che aveva fatto scendere i Clarets al 15° posto, iniziando afar temere il peggio, considerando gli impegni successivi contro Leicester, Manchester United e Arsenal. Sulla carta potenziali zero punti, invece a partire dalla sfida contro le Foxes è iniziata la rinascita che ha portato anche al successo a Old Trafford e a un buon pari con i Gunners. Prima dello stop la squadra si trovava in una serie positiva di sette partite che le hanno permesso di salutare definitivamente la zona retrocessione. Siamo nella terra di mezzo, ci sarebbe ancora la possibilità di agguantare l'Europa League, cosa peratro avvenuta due stagioni fa. L'annullamento del fattore campo con le porte chiuse rende l'impresa a dir poco ardua. Ci si può accontentare di restare così come si è.

Posizione: 10°

Punti: 39

Miglior marcatore: Wood (11)

Miglior assist-man: McNeil e Westwood (5)

Calciatore con più presenze: Mee, Tarkowski, Pope e McNeil (29)

Prossimi impegni:

Manchester City (T)

Watford (C)

Crystal Palace (T)

Sheffield United (C)

West Ham (T)

Liverpool (T)

Wolverhampton (C)

Norwich (T)

Brighton (C)