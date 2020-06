Torna la Premier - Chelsea, la linea verde di Lampard funziona. E in estate i big

vedi letture

Frank Lampard ha fatto di necessità virtù. Il Chelsea, col blocco del mercato per la finestra estiva, ha deciso di affidare la panchina a un tecnico che potesse avere non troppe pretese e allo stesso tempo che potesse vantare un grande credito nei confronti della tifoseria, in caso di tempi bui. L'ex centrocampista è riuscito a fare fin qui un ottimo lavoro, al punto che non è stato nemmeno necessario attingere al mercato invernale. I blues giocano bene e hanno potuto valorizzare i giocatori richiamati dai prestiti, come Mason Mount e Tammy Abraham. E occhio anche a Tomori e Hudson-Odoi. Dal prossimo anno arriveranno i grandi rinforzi: ufficiale l'arrivo di Zieyech, ci siamo quasi anche per Werner. E potrebbe non finire qui. C'è ancora un campionato da giocare e la squadra si dovesse qualificare in Champions League sarebbe davvero un'impresa, viste le premesse iniziali.

Posizione: 4°

Punti: 48

Miglior marcatore: Abraham (13)

Miglior assist-man: Willian (5)

Giocatore più presente: Mount (29)

Prossimi impegni:

Aston Villa (T)

Manchester City (C)

West Ham (T)

Watford (C)

Crystal Palace (T)

Sheffield United (T)

Norwich (C)

Liverpool (T)

Wolverhampton (c)

trova in quarta posizione