Torna la Premier - Chi sarà il capocannoniere? Vardy guarda tutti dall'alto

vedi letture

Corsa a Jamie Vardy in questo rush finale per il titolo di capocannoniere della Premier League. Le ultime due edizioni hanno visto gli stranieri salire sul trono di miglior marcatore del torneo. L'anno scorso addirittura in tre hanno chiuso a pari merito: Aubameyang, Salah e Mané. Tutti ancora in corsa per ripetersi. Difficilmente il centravanti del Leicester potrà ripetere l'exploit di Andy Cole (1993-94) e Alan Shearer (1994-95) che chiusero a quota 34, record da quando esiste la Premier League. Ampliando il discorso al campionato inglese è ineguagliato dal 1927-28 il record di Dixie Dean, capace di segnare 60 gol in un campionato.

1. Jamie Vardy (Leicester) 19

2. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 17

3. Sergio Aguero (Manchester City) 16

3. Mohamed Salah (Liverpool) 16

5. Danny Ings (Southampton) 15

6. Sadio Mané (Liverpool) 14

6. Marcus Rashford (Manchester United) 14

8. Tammy Abraham (Chelsea) 13

8. Dominic Calvert-Lewin (Everton) 13

8. Raul Jimenez (Wolverhampton) 13