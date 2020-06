Torna la Premier - Corsa Champions, City e Leicester: ci siamo quasi. Bagarre 4° posto

vedi letture

Otto squadre per tre posti in Champions League. Uno è già preso da tempo (Liverpool), altri due (Manchester City e Leicester) sono difficilmente in discussione. Per l'ultimo posto è vera e propria bagarre. Questa la classifica attuale:

MANCHESTER CITY 57*

LEICESTER 53

CHELSEA 48

MANCHESTER UNITED 45

WOLVERHAMPTON 43

SHEFFIELD UNITED 43

TOTTENHAM 41

ARSENAL 40*

Sono 14 complessivamente gli scontri diretti:

Manchester City-Arsenal (recupero 28° turno)

Tottenham-Manchester United (30°)

Chelsea-Manchester City (31°)

Manchester United-Sheffield United (31°)

Sheffield United-Tottenham (32°)

Wolverhampton-Arsenal (33°)

Arsenal-Leicester (34°)

Sheffield United-Wolverhampton (34°)

Sheffield United-Chelsea (35°)

Tottenham-Arsenal (35°)

Leicester-Sheffield United (36°)

Tottenham-Leicester (37°)

Chelsea-Wolverhampton (38°)

Leicester-Manchester United (38°)

Lo Sheffield United è la squadra più coinvolta negli scontri diretti, ben 5. Occasione importante per i blades, distanti 5 punti dal quarto posto. L'Arsenal si gioca tutto subito: un ko nel recupero contro il Manchester City rischia di rendere vana la rincorsa. Questo il quadro complesivo:

Recuperi 28° turno

Aston Villa-SHEFFIELD UNITED (17 giugno)

MANCHESTER CITY-ARSENAL (17 giugno)

30° turno

Watford-LEICESTER(20 giugno)

Brighton-ARSENAL (20 giugno)

MANCHESTER CITY-Burnley (22 giugno)

Newcastle-SHEFFIELD UNITED (21 giugno)

Aston Villa-CHELSEA (21 giugno)

West Ham-WOLVERHAMPTON (20 giugno)

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED (19 giugno)

31° turno

TOTTENHAM-West Ham (23 giugno)

CHELSEA-MANCHESTER CITY (25 giugno)

MANCHESTER UNITED-SHEFFIELD UNITED (24 giugno)

WOLVERHAMPTON-Bournemouth (24 giugno)

LEICESTER-Brighton (23 giugno)

Southampton-ARSENAL (25 giugno)

32° turno

Aston Villa-WOLVERHAMPTON (27 giugno)

ARSENAL-Norwich City (1° luglio)

Brighton-MANCHESTER UNITED (30 giugno)

SHEFFIELD UNITED-TOTTENHAM (2 luglio)

West Ham-CHELSEA (1° luglio)

MANCHESTER CITY-Liverpool (2 luglio)

Everton-LEICESTER (1° luglio)

33° turno (4 luglio)



MANCHESTER UNITED-Bournemouth

Burnley-SHEFFIELD UNITED

LEICESTER-Crystal Palace

Southampton-MANCHESTER CITY

TOTTENHAM-Everton

CHELSEA-Watford

WOLVERHAMPTON-ARSENAL

34° turno (8 luglio)

Crystal Palace-CHELSEA

Bournemouth-TOTTENHAM

MANCHESTER CITY-Newcastle

ARSENAL-LEICESTER

SHEFFIELD UNITED-WOLVERHAMPTON

Aston Villa-MANCHESTER UNITED

35° turno (11 luglio)



Bournemouth-LEICESTER

MANCHESTER UNITED-Southampton

WOLVERHAMPTON-Everton

Brighton-MANCHESTER CITY

SHEFFIELD UNITED-CHELSEA

TOTTENHAM-ARSENAL

36° turno (15 luglio)

ARSENAL-Liverpool

Burnley-WOLVERHAMPTON

CHELSEA-Norwich City

Crystal Palace-MANCHESTER UNITED

LEICESTER-SHEFFIELD UNITED

MANCHESTER CITY-Bournemouth

Newcastle-TOTTENHAM

37° turno (18 luglio)

Aston Villa-ARSENAL

Liverpool-CHELSEA

MANCHESTER UNITED-West Ham

SHEFFIELD UNITED-Everton

TOTTENHAM-LEICESTER

Watford-MANCHESTER CITY

WOLVERHAMPTON-Crystal Palace

38° turno (26 luglio)

ARSENAL-Watford

CHELSEA-WOLVERHAMPTON

Crystal Palace-TOTTENHAM

LEICESTER-MANCHESTER UNITED

MANCHESTER CITY-Norwich City

Southampton-SHEFFIELD UNITED