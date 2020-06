Torna la Premier - Everton, Ancelotti ha tirato su i Toffees. Si guarda al futuro

Per sperare in qualcosa di più di un semplice piazzamento a metà classifica è troppo tardi, ma queste ultime 9 partite serviranno a Carlo Ancelotti per avere importanti indicazioni sull'Everton che verrà. Si parte col derby di Liverpool e proprio contro i reds era stato toccato il punto più basso della stagione dei Toffees, che incassarono una cinquina e finirono in zona retrocessione. Partita fatale per Marco Silva. Bilancio senza dubbio positivo per il tecnico italiano che ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Al momento dello stop la squadra stava accusando una flessione divenuta preoccupante col 4-0 subito dal Chelsea in meno di un'ora di gioco. Calendario tutt'altro che semplice, che ha visto in sequenza Arsenal e Manchester United, prima dei blues e che vedrà a stretto giro di posta Liverpool, Leicester e Tottenham. Si capirà chi potrà far parte del nuovo progetto. Certamente Calvert-Lewin, spesso decisivo sotto la gestione ancelottiana. Da rivedere Moise Kean che non ha certamente ripagato la spesa e che si è distinto ultimamente per aver violato la quarantena. In campo i numeri per lui sono impietosi: appena un gol in 22 presenze.

Posizione: 12°

Punti: 37

Miglior marcatore: Calvert-Lewin (13)

Miglior assist-man: Digne (5)

Calciatore con più presenze: Pickford (29)

Prossimi impegni:

Liverpool (C)

Norwich (T)

Leicester (C)

Tottenham (T)

Southampton (C)

Wolverhampton (T)

Aston Villa (C)

Sheffield United (T)

Bournemouth (C)