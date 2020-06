Torna la Premier - Old but gold, Hodgson mette ancora in salvo il Crystal Palace

vedi letture

Il grosso per il Crystal Palace è stato fatto. Le Eagles hanno di fatto la certezza di partecipare anche alla prossima Premier League mettendosi al sicuro con sorprendente anticipo. Decisive le ultime tre partite, che hanno portato altrettante vittorie, tutte di misura con la porta di Guaita inviolata. Vecchio, fuori moda, ma efficace: questo è Roy Hodgson. E tanto basta al Palace. Una concretezza che si riassume in un numero: 26, come le reti segnate in 29 partite di campionato. Peggio solo Newcastle e Norwich, che hanno segnato 25 gol. Difesa solida, con l'innesto dell'esperto Cahill che si è rivelato azzeccato. Zaha, deluso dalla mancata cessione in estate, è partito col freno a mano tirato ed è atteso al gran finale dopo aver fatto vedere nelle ultime partite pre-pandemia di essere in crescendo.

Posizione: 11°

Punti: 39

Miglior marcatore: Ayew (8)

Miglior assist-man: McArthur e Zaha (3)

Calciatore più presente: Zaha (29)

Prossimi impegni:

Bournemouth (T)

Liverpool (T)

Burnley (C)

Leicester (T)

Chelsea (C)

Aston Villa (T)

Manchester United

Wolverhampton (T)

Tottenham (C)