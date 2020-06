Torna la Premier - Il secondo anno è sempre il più difficile. Non per il Wolverhampton

Nuno Espirito Santo sta ripetendo l'exploit dell'anno scorso quando i Wolves sono riusciti a qualificarsi per una competizione europea per la prima volta dopo 39 anni. E pur in una stagione partita prestissimo, con i preliminari di Europa League iniziati a fine luglio, la squadra è riuscita a mantenere una buona velocità di crociera, riuscendo persino a vincere sul campo del Tottenham e fermare sul pari Manchester United e Leicester. Una squadra che fa leva su un undici di base che è pressoché lo stesso, guidato dall'esperienza e dalla classe di Joao Moutinho in mezzo al campo e con un attaccante completo come Raul Jimenez che segna e fa segnare. Non a caso il messicano ha attirato le attenzioni dei grandi club. L'incognita principale riguarda la condizione della squadra dopo il lockdown ma questo è un problema che riguarderà tutte.

Posizione: 6°

Punti: 43

Miglior marcatore: Raul Jimenez (13)

Miglior assist-man: Adama Traoré (7)

Calciatore più presente: Moutinho, Rui Patricio, Coady, Dendoncker, Raul Jimenez e Ruben Neves (29)

Prossimi impegni:

West Ham (T)

Bournemouth (C)

Aston Villa (T)

Arsenal (C)

Sheffield United (T)

Everton (C)

Burnley (T)

Crystal Palace (C)

Chelsea (T)