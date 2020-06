Torna la Premier - Leicester, Rodgers torna a far sognare le Foxes

vedi letture

Non si ripeterà l'exploit del 2015-16, ma anche la sola qualificazione in Champions League per questo Leicester sarebbe un enorme successo. Merito di Brendan Rodgers, che ha saputo perfettamente plasmare la squadra, dandole uno stile di gioco anche più piacevole di quello ammirato con Claudio Ranieri. Confrontando le due squadre al 29° turno questo Leicester segna di più (58 reti a 53) e subisce meno (28 gol al passivo contro 31). La squadra di Ranieri però aveva 7 punti in più e soprattutto minor concorrenza. Tra metà ottobre e inizio dicembre sono arrivati 8 successi consecutivi, fra cui un incredibile 9-0 sul campo del Southampton. Jamie Vardy è tornato quello dei tempi migliori, tanto da essere l'attuale capocannoniere del torneo (19 reti). Ndidi in mezzo al campo sta diventando quello che era Kanté nell'anno del titolo, Tielemans si conferma come uno dei talenti più importanti del panorama europeo e Chilwell è un terzino sinistro pronto al grande salto. Merito di Rodgers quello di lanciare e valorizzare i giovani: Maddison, ad esempio, è da tempo nel mirino del Manchester United. Se il telaio non viene smantellato questa squadra oltre ad avere un immediato futuro in Champions League può costruire un ciclo importante.

Posizione: 3°

Punti: 57

Miglior marcatore: Vardy (19)

Miglior assist-man: Barnes (6)

Calciatore più presente: Schmeichel ed Evans (29)

Prossimi impegni:

Watford (T)

Brighton (C)

Everton (T)

Crystal Palace (C)

Arsenal (T)

Bournemouth (T)

Sheffield United (C)

Tottenham (T)

Manchester United (C)