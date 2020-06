Torna la Premier - Liverpool, il titolo è una formalità. Klopp cerca nuovi record

Un campionato interrotto quando sarebbero mancate due partite, se non meno, ad alzare per la prima volta la Premier League. E diventare campioni d'Inghilterra a 30 anni di di distanza dall'ultima volta. Liverpool può tirare un sospiro di sollievo in questa ripresa di Premier League fatta di numeri da record: 27 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Senza dover fare dei conti il titolo arriverà con due vittorie, indipendentemente da quello che farà il Manchester City. Già battuto il record di vittorie consecutive in casa (22), Klopp ha nel mirino i 100 punti del Manchester City ottenuti nel 2017-18. Prima della pausa i reds stavano conoscendo un momento di flessione che ha visto la squadra perdere quattro delle ultime sei partite, che hanno sancito l'eliminazione dalla FA Cup e soprattutto dalla Champions League, di cui sono i detentori. Ma il campionato un'altra cosa: 25 punti di vantaggio sulla seconda sono impossibili da sprecare.

Posizione: 1°

Punti: 82

Miglior marcatore: Salah (16)

Miglior assist-man: Alexander-Arnold (12)

Calciatore più presente: Firmino, Van Dijk e Alexander-Arnold (29)



Prossime partite:

Everton (T)

Crystal Palace (C)

Manchester City (T)

Aston Villa (C)

Brighton (T)

Burnley (C)

Arsenal (T)

Chelsea (C)

Newcastle (T)