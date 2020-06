Torna la Premier - Manchester United, la corsa alla Champions con un Pogba in più

Prima dello stop forzato il Manchester United stava avanzando in modo deciso per strappare al Chelsea il quarto posto in classifica: la vittoria nello scontro diretto per 2-0 a Stamford Bridge e il successo nel derby contro il City con medesimo risultato sono due risultati che rendono l'idea dello stato di forma degli uomini di Solskjaer: 10 partite consecutive, considerando tutte le competizioni, senza sconfitte. Un lato positivo dallo slittamento del campionato è il ritorno di Paul Pogba. Il francese non si è praticamente mai visto quest'anno, appena 7 le presenze in Premier e l'ultima nella quale ha giocato 90 minuti risale al 30 settembre. L'ex Juve, con la qualità del nuovo acquisto Bruno Fernandes (arrivato a gennaio, è stato subito eletto miglior giocatore di Premier di febbraio) può essere fondamentale per questo sprint finale.

Posizione: 5°

Punti: 45

Miglior marcatore: Rashford (14)

Miglior assist-man: James (6)

Giocatore più presente: De Gea e Maguire (29)

Prossimi impegni:

Tottenham (T)

Sheffield United (C)

Brighton (T)

Bournemouth (C)

Aston Villa (T)

Southampton (C)

Crystal Palace (T)

West Ham (C)

Leicester (T)