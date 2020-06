Torna la Premier - Sheffield United, da una Championship sicura (sulla carta) al sogno europeo

Tornato in Premier League dopo 12 anni, lo Sheffield United sembrava destinato a tornare immediatamente in Championship, almeno guardando la rosa a inizio stagione. Spesi poco meno di 50 milioni di euro per rinforzare la squadra, la maggioranza del budget è stata indirizzata nell'attaccante andando a pescare in Championship: Olivier McBurnie lo scorso anno ha chiuso con 22 reti con la maglia dello Swansea. E nonostante il suo impatto non sia esaltante (4 reti appena) i Blades si ritrovano clamorosamente in corsa per un posto in Europa. Persino quella più importante, perché la Champions è a sole 5 lunghezze e c'è una partita da recuperare, contro l'Aston Villa penultimo. Un altro capolavoro di Chris Wilder, già artefice della promozione: 3-5-2 che dà compattezza alla squadra, solidissima in difesa. Appena 25 reti al passivo, solo il Liverpool ha fatto meglio. E quando c'è un'organizzazione difensiva così anche un attacco poco brillante (30 reti segnte, 15° di tutto il torneo) passa in secondo piano.



Posizione: 7°

Punti: 43

Miglior marcatore: Fleck e Mousset (5)

Miglior assist-man: Mousset (4)

Calciatore più presente: Basham, Norwood, Stevens, Baldock, O'Connell (28)

Prossimi impegni:

Aston Villa (T)

Newcastle (T)

Manchester United (T)

Tottenham (C)

Burnley (T)

Wolverhampton (C)

Chelsea (C)

Leicester (T)

Everton (C)

Southampton (T)