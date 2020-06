Torna la Premier - Southampton, Hasenthuttl e Ings gli uomini in più

Ci sono partite che condizionano in modo definitivo una stagione, nel caso del Southampton dopo l'umiliante 0-9 subito il 25 ottobre in casa contro il Leicester sembrava davvero essere la fine per la squadra e per il tecnico Ralph Hasenhuttl. Bravissimo invece l'austriaco a ricompattare il gruppo e a tirarlo fuori dalla zona retrocessione. Anzi, se non ci fosse stata la flessione pre-COVID addirittura i Saints potevano iniziare anche a sognare l'Europa. Per questo qualche settimana fa il club ha deciso di blindare il suo manager fino al 2024. In campo a far la differenza Danny Ings: dopo anni di anonimato a Liverpool e una prima stagione a salve l'attaccante è finalmente esploso tanto che il suo nome era divenuto fra i papabili per l'attacco della nazionale inglese per Euro 2020. La crisi economica data dalla pandemia potrebbe portarlo altrove in estate. Nel frattempo tenterà la scalata verso il titolo di capocannoniere, distante sole 4 reti.

Posizione: 14°

Punti: 34

Miglior marcatore: Ings (15)

Miglior assist-man: Stephens e Ward-Prowse (3)

Calciatore con più presenze: Ings e Ward-Prowse (29)

Prossimi impegni:

Norwich (T)

Arsenal (C)

Watford (T)

Manchester City (C)

Everton (T)

Manchester United (T)

Brighton (C)

Bournemouth (T)

Sheffield United (C)