Torna la Premier - Tottenham, Mou ritrova Kane per il rush finale

Tottenham, Mou ritrova Kane per il rush finale

Una qualificazione Champions che sembrava impossibile, la rimonta e i punti buttati via prima del lockdown. Il Tottenham si ripresenta ai nastri di partenza dall'ottavo posto, con sette punti da recuperare al Chelsea e la consapevolezza di aver buttato al vento quanto di buono aveva fatto dall'arrivo di José Mourinho. Solo un punto nelle ultime tre partite, tra cui il ko nello scontro diretto contro la squadra di Frank Lampard e la sconfitta casalinga con il Wolverhampton ora davanti. In mezzo la brutta eliminazione in Champions League per mano del Lipsia. Mourinho l'aveva detto quando ha preso la squadra a novembre che il vero anno da prendere in esame sarebbe stato il prossimo. E comunque i miglioramenti si sono visti, considerando che la squadra, al momento dell'esonero di Pochettino, si trovava al 14° posto. La pausa forzata restituisce agli Spurs Harry Kane e scusate se è poco. L'attaccante è fermo da gennaio, ha rischiato seriamente di saltare gli Europei e ora sarà l'arma in più nella corsa al quarto posto.

Posizione: 8°

Punti: 41

Miglior marcatore: Kane (11)

Miglior assist-man: Son (7)

Calciatore con più presenze: Alderweireld e Lucas Moura (27)

Prossimi impegni:

Manchester United (C)

West Ham (C)

Sheffield United (T)

Everton (C)

Bournemouth (T)

Arsenal (C)

Newcastle (T)

Leicester (C)

Crystal Palace (T)