Torna la Premier - West Ham, record di spesa per trovarsi in zona retrocessione

Quest'anno il West Ham aveva battuto il proprio record di spesa. Con l'obiettivo legittimo di giocarsi un posto per l'Europa League. O comunque certamente per non ritrovarsi a nove giornate dalla fine in piena zona retrocessione. Salutato Arnautovic, Sebastian Haller ha deluso le aspettative. Il francese che si era messo in mostra con l'Eintracht, nella scorsa campagna europea, è costato 40 milioni. Che hanno fruttato appena 7 reti. Felipe Anderson, arrivato un anno prima, ha fatto vedere solo il suo talento a sprazzi non ripagando nemmeno lui a dovere l'investimento. Wilshere palesa i soliti problemi fisici, così come Yarmolenko. Nota positiva Declan Rice, giovanissimo e già perno del centrocampo. Si poteva fare meglio in difesa: l'anno scorso ben 55 reti incassate e il rinforzo arrivato è più che altro una scommessa di 18 anni, Gonçalo Cardoso dal Benfica. E infatti i gol subiti sono già 50. Il cambio di panchina, da Pellegrini a Moyes, non ha fin qui invertito la rotta e i prossimi impegni fanno già paura: Wolverhampton, Tottenham e Chelsea di fila. Auguri.

Posizione: 16°

Punti: 27

Miglior marcatore: Haller (7)

Miglior assist-man: Fornals (5)

Calciatore con più presenze: Rice(29)

Prossimi impegni:

Wolverhampton (C)

Tottenham (T)

Chelsea (C)

Newcastle (T)

Burnley (C)

Norwich (T)

Watford (C)

Manchester United (T)

Aston Villa (C)