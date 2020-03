VAR indigesto. La Premier League studia un modo per rendere partecipi i tifosi delle decisioni

vedi letture

L'Inghilterra, oramai è palese, non ha vissuto bene l'introduzione del VAR nelle sfide di Premier League. E dopo le continue lamentele, secondo Sky Sports, la federazione britannica starebbe valutando un'importante modifica.

In particolare i dirigenti inglesi starebbero studiando il modo per far ascoltare ai tifosi allo stadio il processo decisionale fra l'arbitro di campo e i colleghi della sala VAR. Un modo, quella valutato dalla Premier League, per rendere più chiare le varie decisioni prese nell'arco dei 90 minuti di gioco dall'arbitro e dai suoi collaboratori.