I viaggi di Vinicius: 20.700 km in 10 giorni e nemmeno un minuto in Nazionale

vedi letture

Quando fai 20.700 chilometri in aereo per rispondere alla chiamata della tua Nazionale, in soli dieci giorni, come minimo speri di giocare qualche minuto. A Vinicius jr., invece, non è andata proprio come sperava: l'attaccante brasiliano ha viaggiato da Madrid a Rio de Janeiro lo scorso 9 novembre e poi ha aggiunto le tratte Rio-San Paolo, San Paolo-Rio, Rio-Montevideo e Montevideo-Madrid per il ritorno in Spagna. Senza scendere in campo nemmeno per un minuto: contro Venezuela e Uruguay, il CT Tite non ha ritenuto necessario schierare il talentuoso esterno, nonostante con la Celeste abbia utilizzato solo tre cambi a disposizione. Tutto normale, comunque, trattandosi di due impegni difficili ed essendo la seconda convocazione in Nazionale per Vinicius, dopo la prima (con esordio e sconfitta) arrivata a settembre.