Iago Aspas risponde a Suarez: 1-1 tra Getafe e Celta, ora tocca al Real Madrid

vedi letture

È terminata 1-1 la sfida tra Getafe e Celta Vigo, primo degli incontri previsti in giornata e validi per il 15° turno de LaLiga. Succede tutto nel primo tempo: padroni di casa avanti al 7' con Suarez, immediato il pareggio di Iago Aspas su calcio di rigore. In classifica non si muove molto, con le due squadre posizionate nella pancia del gruppo.