Ibisevic allo Schalke, stipendio in beneficenza: "Giocherò solo per i bonus"

vedi letture

Veded Ibisevic è da ieri un nuovo giocatore dello Schalke 04. L'esperto attaccante ha firmato fino al prossimo 30 giugno e si è reso protagonista di un bellissimo gesto: si è impegnato a dare il suo stipendio in beneficenza. Ibisevic è un ex rifugiato, fuggito dalla Bosnia-Erzegovina con la sua famiglia da bambino durante la guerra in Bosnia del 1992-95: "Non sono qui per guadagnare soldi, ma per giocare in Bundesliga. Abbiamo deciso che non avrò uno stipendio base, ma solo quello che mi serve per coprire l'assicurazione. Il mio stipendio base sarà donato in beneficenza. Giocherò solo per i bonus".