Icardi non piace a Tuchel? Leonardo: "Non credo sia così. Abbiamo abbassato il prezzo"

vedi letture

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, ha parlato in una diretta Instagram con i tifosi del Paris Saint Germain anche dell'acquisto di Icardi, acquistato per 50 milioni e finito nel mirino della critica anche perché non piace a Tuchel. "Non credo sia andata così. C'è stata la possibilità di averlo in prestito, poi tutti erano d'accordo (sul fatto di comprarlo). Siamo riusciti ad abbassare il prezzo. Ora non è in forma, capita, ma forse tra 5 anni diremo che sarà stato importante per la società. E credo che lo sia già stato nella scorsa stagione".