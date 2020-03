Ighalo: "Se resto allo United? Da egoisti parlarne ora, ci sono cose ben più importanti"

Arrivato in prestito dallo Shanghai Shenhua nell'ultima finestra di mercato, l'attaccante dei Red Devils Odion Ighalo ha rilasciato un'intervista a The Sun per parlare dell'emergenza Coronavirus e anche del suo futuro: "Se sarò riscattato dal Manchester United? Parlare di queste cose ora sarebbe egoistico e poco sensibile, non ci penso nemmeno. Ci attende una sfida globale e non calcistica. Non possiamo mettere lo sport davanti alla salute. Ciò che conta ora come ora è restare al sicuro e pregare affinché coloro che combattono il virus si riprendano completamente. Dobbiamo condividere tutti insieme l'amore per questo mondo", le dichiarazioni dell'ex Udinese.