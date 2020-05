Il 16 maggio riparte la Zweite Bundesliga: il programma ufficiale della giornata

E' ufficiale il calendario della prima giornata di Zweite Bundesliga, la serie b tedesca, che prenderà il via insieme alla Bundes, ovvero il 16 maggio. Tutto nella seconda metà del mese, per questo si è deciso di non partire il 15 come da indicazioni governative.

16 maggio

13:00

Jahn Regensburg-Holstein Kiel

Bochum-Heidenheim

Erzebirge Aue-Sandhausen

Karlsruher-Darmstadt

17 maggio

13:30

Hannover96-Dinamo Dresda

Arminia Bielefeld-Osnabruck

St. Pauli-Norimberga

Greuther Furth-Amburgo

Wehen Wiesbaden-Stoccarda