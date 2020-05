Il 37enne Maley in scadenza: il Livingston chiede direttamente ai tifosi se rinnovargli il contratto

"Cosa volete fare con Gary Maley?". A dir poco curiosa l'iniziativa social del Livingston FC, club di Premiership scozzese che in queste ore ha chiesto direttamente ai suoi tifosi se rinnovare o meno il contratto del proprio portiere classe '82, in scadenza il prossimo 30 giugno. "Sì, offritegli un contratto; No, lasciatelo andare", queste le due proposte nel sondaggio pubblicato su Twitter. Cosa sceglieranno i fan del Livingston? Per ora la conferma è in vantaggio sull'addio 60%-40%.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.

With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.

Stay or go - you decide!

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020