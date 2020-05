Il 6-1 del Barça al PSG entra nei dizionari francesi: dal 2021 introdotto il termine remontada

La parola remontada farà parte del dizionario francese dal 2021. Come riporta Le Point, il termine è stato importato dalla Spagna tre anni fa, quando il Barcellona sconfisse 6-1 il PSG negli ottavi di Champions, firmando una delle rimonte più spettacolari nella storia della massima competizione continentale. Il significato sarà "una vittoria inaspettata per una squadra o un giocatore in qualsiasi competizione. Ritorno alla ribalta, spettacolare vittoria di un partito o di un politico, dopo una sconfitta elettorale", e sarà omologato dal Larousse, il dizionario più prestigioso d'Oltralpe. Tra le parole introdotte anche Greta Thunberg, influencer, black bloc e no vax.