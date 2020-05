Il B. Monchengladbach parte col turbo: 2-0 immediato all'Eintracht, tutto liscio nei primi 45'

vedi letture

E' ripartito il calcio, è ripartita la Bundesliga. Sesta partita del ventiseiesimo turno (il primo post-Coronavirus) in corso. Dopo 45 minuti il Borussia Monchengladbach passeggia sul velluto sul campo, ovviamente vuoto, dell'Eintracht Francoforte. La partenza sprint porta la firma di Alhassan Plea (dopo 38 secondi), seguito a ruota da Marcus Thuram. Due a zero in appena 7 minuti, per gli uomini di Marco Rose fila tutto liscio.